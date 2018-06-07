"Кидали камінням і цеглою": у Києві табір ромів захопив національний парк

У Києві табір ромів влаштувався в національному природному парку (НПП) "Голосіївський".

Вони облаштували там землянки, знищили рослини і засмітили парк відходами, повідомив співробітник парка Олександр Соколенко.

"Співробітників лісопарку на захоплену територію роми не пускають, при цьому самовільно валять ліс і використовують дерева як дрова для обігріву та приготування їжі", - написав він.

Facebook Oleksandr Sokolenko

Facebook Oleksandr Sokolenko

Facebook Oleksandr Sokolenko

Facebook Oleksandr Sokolenko

Також Соколенко заявив, що поліція ігнорує офіційні звернення з цього приводу, а роми нападають на співробітників парку.

"6 червня під час перевірки 122 кварталу Київського лісництва (ділянка в парку. - Ред.) роми напали на співробітників служби охорони природно-заповідного фонду та активістів, які намагалися потрапити на захоплену територію і закидали їх камінням, цеглою та іншими предметами", - написав Соколенко.

Як писав OBOZREVATEL, у Тернополі напали на табір ромів.