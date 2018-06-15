"Вони знущалися і скручували мене!" Пологовий будинок Києва потрапив у новий скандал

Інформація про смерть породіллі в київському пологовому будинку на Червоному Хуторі за добу облетіла всю Україну. Під новинами про трагедію в соцмережах користувачі залишають співчутливі коментарі, діляться словами підтримки, а деякі - і власними історіями з цього пологового будинку.

Так, під постом OBOZREVATELв Facebook Діана Клімова написала про свій досвід в пологовому будинку №1 на Червоному Хуторі. Тут десять років тому лікар не помітила у її дитини подвійне обвиття пуповини навколо шиї, що призвело до тяжких дев'ятигодинних пологів, реанімації, екстреного кесарів розтину і асфіксії у немовляти.

Діані наші журналісти зателефонували, коли вона відводила свого сина в реабілітаційний центр на плавання. П'ять років тому хлопчикові діагностували затримку психічного розвитку та встановили інвалідність, тому такі процедури - обов'язкова частина повсякденного життя сім'ї.

У 2007 році сім'я Клімових дізналася, що чекає поповнення. За порадами близьких друзів вагітна Діана вирішила спостерігатися і народжувати саме в пологовому будинку Київської міської лікарні №1.

"Про вагітність дізналася на другому місяці і до самих пологів спостерігалася у лікарів цього пологового будинку. Вагітність була перша, протікала легко. За два тижні до орієнтовної дати пологів я приїхала на плановий огляд. Доктор Світлана Гончарук, яка мене і вела весь цей час, провела огляд і сказала: "Сьогодні ти будеш народжувати", - поділилася спогадами жінка.

Діана зазначає, що жодних симптомів прийдешніх пологів у той день вона не відчувала: води не відійшли і не було перейм. Однак лікар все одно відправила жінку додому за речами і переконала її, що народжувати потрібно саме в той день.

"Я повернулася в пологовий будинок, але перейм все ще не було. Лікар сказала мені, що це я їх просто не відчуваю. Раптом о четвертій годині дня відійшли води і мене відправили народжувати. З цього часу і до першої години ночі вони мене кололи, вони капали, скручували мене, вони знущалися. Я їм казала: "Я зараз помру". А вони мені: "Ти просто лінива, ти не помреш", - крізь сльози згадує Діана.

Пологовий будинок міської клінічної лікарні №1 Politeka

Вона зазначає, що спочатку мова про кесарів розтин не йшла: малюк повинен був з'явитися на світ природним шляхом і через 14 днів. Але під час важких пологів жінка сама почала просити зробити їй операцію.

"О першій годині ночі прийшов реаніматолог і сказав терміново везти мене в реанімацію. Голова дитини показувалася, але вийти вона не могла. Під загальним наркозом мені зробили екстрений кесарів", - розповіла жінка.

Після операції виявилося, що весь цей час шия дитини була двічі оповита пуповиною, проте на жодному з УЗД матері про це не говорили.

"Після пологів Гончарук до мене прийшла "чорніше ночі". Вона не вибачалася і не виправдовувалася, але сказала, що обвиття вона не помітила", - продовжила розповідь жінка.

Діана зазначила, що не встигнувши провести пологи, лікарі вже почали натякати її чоловікові на одержання обумовленої за це суми. За її словами, за операцію доктори встановили ціну удвічі більшу, ніж за природні пологи.

Пологовий будинок міської клінічної лікарні №1

Жінка каже, що в судовому порядку розбиратися з лікарями за "недогляд" її сім'я не могла і не хотіла.

"Мене знайомі переконували, що треба було судитися, але коли ти сам ледве живий, то яке судитися", - розповіла вона.

Наслідки того родового процесу в повній мірі проявили себе тільки через п'ять років.

"Мій син нормальний був до певного віку, але в 2013 році йому встановили аутизм, затримку в психічному розвитку і інвалідність. У нього почалися певні відхилення, нервовий тик", - поділилася жінка.

Психіатри, які спостерігають дитину, пов'язують його діагноз з важким родовим процесом.

"Ми спостерігаємося на обліку в дитячій психіатрії. І зразу всі лікарі, вся професура ставить одне питання: "Які були пологи?" І коли я розповідаю, вони кажуть: "А що ви хочете? Скажіть спасибі, що ви живі", - пояснила Діана.

Жінка каже, що на багатьох форумах читала про подібні історії в цьому пологовому будинку: вагітні приходять на огляд, а їм передчасно говорять народжувати. Раніше OBOZREVATEL вже писав про подібний інцидент у пологовому будинку на Червоному Хуторі. Лікар халатно прийняв пологи у однієї з пацієнток, а після ще й наполегливо вимагав з неї гроші.