"Влупи з ноги!'' Поліція в Києві потрапила у новий скандал. Відео

У Києві розгорівся черговий скандал довкола патрульної поліції. Правоохоронці із застосуванням сили затримали подружню пару, яка чинила їм опір просто посеред дороги.

Інцидент трапився увечері 18 червня на Бессарабській площі. Патруль помітив грубе порушення ПДР і почав спілкуватися з порушником, але в їхню бесіду раптово втрутилася сім'я, яка їхала повз. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив командир батальйону в Патрульній поліції Євген Зборовський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Подружжя, за словами Зборовського, почало заважати правоохоронцям. Вони вибігли на проїжджу частину і поводилися дуже агресивно.

"В результаті жінка, не контролюючи свою агресію під час чергової спроби повернути її на тротуар, з криками і матом (на очах у своєї дитини) роздряпала обличчя патрульної і залишила садна на руках", – повідомив поліцейський.

Напад на патрульну став підставою для затримання пари. Водночас чоловік фіксував конфлікт із поліцією на відео і, за словами Євгена Зборовського, опублікував навмисно обрізаний запис.

Затримання жінки Скріншот

На відео чутні крики затриманих: "У мене дитина в авто!", "Давай, влупи мене з ноги!"

Конфлікт із поліцією Скріншот

Протилежну версію того, що відбувалося, виклав екскерівник районного управління столичної поліції Денис Ярославський.

"Патрульні зупинили якийсь автомобіль і почали розмовляти з водієм на підвищених тонах. Позаду їхала сім'я: чоловік, дружина і дитина. Після того, як дружина вирішила зняти на відео конфліктну ситуацію, патрульні переключили свою увагу на неї, забувши про зупинене ними раніше авто", – повідомив він.

Далі, за його версією, подружню пару затримали, а дитина провела в автомобілі 5 годин.

Як писав OBOZREVATEL, у червні співробітниці Національної поліції потрапили в епіцентр скандалу через свої дії під час проведення активістами під Адміністрацією президента акції "Ні капітуляції".

Поліцейські вирішили завадити тому, щоб на будівлю АП наклеїли фото загиблих на Донбасі українських воїнів.

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