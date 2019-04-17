"Вистрибували на ходу!" У Києві розгорівся скандал через водія маршрутки

У Києві розгорівся скандал через водія маршрутки №401 (вул. Чорнобильська – залізничний вокзал "Південний"). Чоловік передав жінці з маленькою дитиною решту зі 100 гривень, але гроші привласнив хтось із пасажирів.

Водій відмовився розбиратися в ситуації і повторно віддати гроші. Крім того, він почав кричати жінці, щоб вона вийшла і "це не його проблеми". Відео конфлікту на своїй сторінці у Facebook опублікувала очевидиця Катерина Мележнік (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Водій без кондуктора віддає решту, жінці з маленькою дитиною не доходить зі 100 гривень. В маршрутці обурюються тільки двоє, всі мовчать, нікому не дали квиток. Водій дуже голосно і нервово кричить, що треба стежити за грошима", – пояснила свідок.

Конфлікт у маршрутці Києва Скріншот

Мележнік уточнила, що перед виходом із маршрутки жінка ще раз попросила віддати їй гроші, але водій відмовився і просто поїхав далі.

"Вона і я на ходу вискакуємо з маршрутки, бо їхати з таким водієм небезпечно, не повернув решту і дав зрозуміти, що він її вдарить, якщо вона спробує сама забрати гроші з полички", – поділилася Катерина.

Маршрутка №401 Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві водій маршрутки №250 (вул. Пчілки – метро "Позняки") систематично ображає пільгових пасажирів, які хочуть проїхати за посвідченням. Про це розповів чоловік, мама якого постраждала від нападок маршрутника.

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