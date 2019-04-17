"Вистрибували на ходу!" У Києві розгорівся скандал через водія маршрутки

У Києві розгорівся скандал через водія маршрутки №401 (вул. Чорнобильська – залізничний вокзал "Південний"). Чоловік передав жінці з маленькою дитиною решту зі 100 гривень, але гроші привласнив хтось із пасажирів.
Водій відмовився розбиратися в ситуації і повторно віддати гроші. Крім того, він почав кричати жінці, щоб вона вийшла і "це не його проблеми". Відео конфлікту на своїй сторінці у Facebook опублікувала очевидиця Катерина Мележнік (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).
"Водій без кондуктора віддає решту, жінці з маленькою дитиною не доходить зі 100 гривень. В маршрутці обурюються тільки двоє, всі мовчать, нікому не дали квиток. Водій дуже голосно і нервово кричить, що треба стежити за грошима", – пояснила свідок.
Конфлікт у маршрутці Києва
Скріншот
Мележнік уточнила, що перед виходом із маршрутки жінка ще раз попросила віддати їй гроші, але водій відмовився і просто поїхав далі.
"Вона і я на ходу вискакуємо з маршрутки, бо їхати з таким водієм небезпечно, не повернув решту і дав зрозуміти, що він її вдарить, якщо вона спробує сама забрати гроші з полички", – поділилася Катерина.
Маршрутка №401
Скріншот
Як писав OBOZREVATEL, у Києві водій маршрутки №250 (вул. Пчілки – метро "Позняки") систематично ображає пільгових пасажирів, які хочуть проїхати за посвідченням. Про це розповів чоловік, мама якого постраждала від нападок маршрутника.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".