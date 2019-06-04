"Висадив посеред дороги!" У Києві водія маршрутки засікли на хамській поведінці

У Києві водія маршрутки №461 підловили на хамській поведінкці з пасажирами пільгових категорій.

Він спеціально висаджував пасажирів не на облаштованій зупинці, щоб не змогли зайти особи з правом на безкоштовний проїзд, повідомила на своїй сторінці в Facebook користувачка соцмережі Надія.

Вона повідомила, що з цим зіткнулася її мати, яку водій не тільки не підібрав на зупинці, а й показав їй непристойний жест, проїжджаючи повз. Надія намагалася розшукати чоловіка, проте 4 червня побачила в групі "Борщагівка" ще одну скаргу на водія з таким номерним знаком.

"Він висадив пільговика посеред дороги! На зупинці вул. Жолудєва в маршрутку зайшла бабуся років 70-80, зайшла через задні двері і сказала водієві що у неї пільговий проїзд. Автобус уже від'їхав від зупинки, водій попросив пред'явити документи, зупинив автобус і наказав вийти і зайти через передні двері, щоб подивитися документи (як усім відомо, це один з найбільш завантажених маршрутів, по салону пройти до водія можливості немає)", – розповів очевидець.

Маршрутка Facebook Борщагівка

Водій Facebook Борщагівка

Літня жінка вийшла, щоб зайти через передні двері, проте водій закрив їх і поїхав. Обурення пасажирів на нього не вплинуло.

Як писав OBOZREVATEL, у Львові водій 33-й маршрутки образив пасажирів, які хотіли скористатися правом пільгового проїзду. Він назвав їх виродками і відмовляв у проїзді.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!