''Вирішив зрубати грошей'': у Києві побили фаната Шарія

У Києві на акції в підтримку президента України Петра Порошенка 17 березня побили провокатора, який викрикував звинувачення в "переслідуванні" скандального блогера Анатолія Шарія.

Після виходу на сцену Порошенка і його дружини Марини молодий чоловік почав кричати: "Чому переслідуєте Шарія", після чого на нього посипалися удари від учасників акції, які стояли поруч. Відеозапис на своїй сторінці в Facebook оприлюднила користувачка Міла Армандес (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Чувак вирішив по-легкому зрубати грошенят, вигукуючи, що Порошенко так не любить кремлівського пропагандиста Шарія, але на таку реакцію, мабуть, не розраховував. Ти б ще запитав, за що Путіна (президента РФ. ‒ Ред.) ображають", ‒ підписала Армандес відео.

Новини На мітингу на підтримку Порошенка у Києві було близько 25 тисяч осіб

У Києві на мітингу Порошенко побили провокатора Скріншот

У коментарях до посту користувачі відзначили, що провокатором є блогер Владислав Бондаренко, який внесений до списку "Миротворця". За даними ресурсу, за своє питання на акції Порошенка він отримав від Анатолія Шарія, який втік з країни, 500 доларів.

Владислав Бондаренко миротворець

Про те, що провокатором є саме Бондаренко, також написав радник президента України і волонтер Юрій Бірюков.

Як писав OBOZREVATEL, поширені в мережі фотографії з президентом Порошенко, який нібито тікає з мітингу в Житомирі, виявилися змонтованими. Потрібний кадр вирізали з знімка, на якому президент навпаки підходить до присутніх людям, а потім тисне їм руки.

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