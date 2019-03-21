Винні лікарі? На Київщині в лікарні померла дочка загиблого воїна АТО

На Київщині в реанімації Тетіївської районної лікарні померла дочка загиблого воїна АТО Ірина Лисяна. Родичі загиблої матері трьох дітей звинувачують у смерті лікарів, які намагалися вилікувати її від двосторонньої пневмонії.

Спочатку у 26-річної жінки піднялася температура, яку вдалося знизити в домашніх умовах. Однак за кілька днів у Ірини виникла задуха і їй викликали швидку, пише ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Її забрали з діагнозом пневмонії. Поклали в інфекційне. Я їй ковдри приносив, теплий одяг, тому що вони там у холоді без опалення", — поскаржився на лікарняні умови чоловік загиблої Юрій.

Похорон Ірини Лисяної Скріншот ТСН

Однак у лікарні стан хворої різко погіршився. За кілька днів вона перестала ходити, а потім померла. Офіційною причиною смерті експертиза назвала легеневий тромб, який був не пов'язаний із пневмонією.

Проте близькі переконані, що лікарі лікували жінку неправильно і написали заяву в поліцію.

Повідомляється також, що чотири роки тому родина загиблої пережила ще одну трагедію — загибель на війні батька Ірини, Романа Горбенка. І з ним, і з його дочкою прощатися прийшло практично все село.

Прощання з Романом Горбенком Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 16 березня помер журналіст "Фокуса", редактор стрічки новин Святослав Секун. Близькі звинувачують в усьому лікарів, які недбало поставилися до хворого і відмовилися його госпіталізувати.

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