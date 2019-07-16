Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Книга скарг

Викликає кишкову інфекцію: під Києвом у ставку виявили небезпечні бактерії

1.7т Читати матеріал російською

У селі Віта-Поштова Київської області в ставку виявили бактерії холерного вібріона, небезпечні для здоров'я людей.

Вживання такої води може призвести до гострих кишкових інфекцій, повідомили на сторінці місцевої сільради у Facebook.

"Вживання такої води під час купання або господарських потреб може викликати гострі кишкові інфекції. Віто-Поштовська сільрада просить утриматися від купання, поки результати аналізів не покажуть відсутність холерного вібріона", – звернулися в соцмережі.

Новини
Як уникнути кишкових інфекцій: Комаровський назвав топ-5 правил
Результати заборів води

Результати заборів води

Facebook Віто-Поштовскій сільрада

Деякі групи цих бактерій можуть викликати холеру.

Як писав OBOZREVATEL, у Броварах під Києвом у кінці травня – на початку червня зафіксували п'ять випадків інфікування хворобою Лайма (бореліоз). Всі вони були спровоковані укусами кліщів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel