Викликає кишкову інфекцію: під Києвом у ставку виявили небезпечні бактерії

У селі Віта-Поштова Київської області в ставку виявили бактерії холерного вібріона, небезпечні для здоров'я людей.

Вживання такої води може призвести до гострих кишкових інфекцій, повідомили на сторінці місцевої сільради у Facebook.

"Вживання такої води під час купання або господарських потреб може викликати гострі кишкові інфекції. Віто-Поштовська сільрада просить утриматися від купання, поки результати аналізів не покажуть відсутність холерного вібріона", – звернулися в соцмережі.

Результати заборів води Facebook Віто-Поштовскій сільрада

Деякі групи цих бактерій можуть викликати холеру.

Як писав OBOZREVATEL, у Броварах під Києвом у кінці травня – на початку червня зафіксували п'ять випадків інфікування хворобою Лайма (бореліоз). Всі вони були спровоковані укусами кліщів.

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