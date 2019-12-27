"Виклик не приймаємо!" У Києві лікарі швидкої потрапили у скандал через хворого на вокзалі

У Києві співробітників служби 103 звинуватили в тому, що вони спочатку відмовлялися приїхати на виклик на Центральний залізничний вокзал міста і лише порадили звертатися в медпункт будівлі.
Про ситуацію розповіла очевидиця Ольга Горб на своїй сторінці в Facebook. Також, за її словами, патрульні поліцейські, які стали свідками НП, не змогли зв'язатися з лікарями і надати яку-небудь допомогу.
Горб написала, що в будівлі вокзалу у молодого чоловіка, 30-35 років, трапився напад з судомами. Він впав на підлогу без свідомості. Після цього до чоловіка підійшло кілька людей, одна з них почала надавати першу допомогу, сама ж Горб зателефонувала на лінію 103.
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"Беруть слухавку, озвучую: "Чоловік, напад, центральний залізничний вокзал..." Мене перебивають і чую у відповідь: "Ми виклики на центральний залізничний вокзал не приймаємо, шукайте медпункт вокзалу". І в слухавці гудки..." – зазначила очевидиця НП.
Так, за словами жінки, свідкам довелося терміново шукати медпункт. У той же час на місце інциденту підійшли троє патрульних.
"Кажу їм: "Викликайте по рації медиків вокзалу". Відповідь: "У нас немає зв'язку з медиками.
На першому поверсі є медпункт, потрібно самим їх покликати", – передала діалог з правоохоронцями Горб.
Вона додала, що вже з другого разу співробітники лінії 103 все ж прийняли виклик. Але на місце НП прийшли медики, які працюють у будівлі вокзалу. За словами Горб, вони почали надягати тонометр на одяг потерпілого, а ще попросили посадити його на стілець, не перевіривши, чи не пошкоджений хребет чоловіка.
"Чоловіку з нападом неймовірно пощастило з хлопцем зі спортивною статурою, який проходив повз. Він точно знав, як надавати долікарську допомогу", – підсумувала очевидиця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вкотре потрапила в скандальну ситуацію – працівників Центрального залізничного вокзалу в Києві спіймали на нахабній поведінці щодо військових добровольців, які не мають посвідчення учасника бойових дій.
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