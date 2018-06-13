"Вчи російську!" У київському виші студентку принизили через мову

В одному з гуртожитків Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого стався скандал через українську мову.
Діалог студентки і працівниці гуртожитку навели у Facebook-групі праворадикальної організації C14. Зазначимо, що сама дівчина говорила українською.
"- Вибачте, чому всі оголошення російською мовою? Я її не розумію.
- Так иди учи русский!
- Чому я повинна її вчити, якщо я живу в Україні?" - наводиться фрагмент діалогу.
facebook.com/c14.news
У відповідь на це працівниця гуртожитку відповіла в нецензурній формі: "Да у меня тут родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко".
Зазначається, що після цього на дівчину ще й накричав охоронець.
"Даний інцидент - неповага до української і грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення в навчальних закладах мають бути державною мовою. Зокрема і в гуртожитках", - сказано у повідомленні.
Зазначено, що за деякий час ситуацію вдалося залагодити членам С14.
facebook.com/c14.news
"Прийшли до гуртожитку. Поспілкувалися з совковим на всю голову комендантом з приводу її підлеглої. Пояснили, що є порушення. Є небайдужі громадські активісти С14, які не є студентами цієї установи і їх не залякаєш. Псувати життя поганим людям вони вміють. У відповідь вислухали дурниці про утиски російськомовних і "дітей СРСР", - розповіли у групі.
facebook.com/c14.news
facebook.com/c14.news
Далі зазначено, що після скандалу комендант зняв оголошення російською та повісив інші - вже державною мовою.
facebook.com/c14.news
"З розумінням ставимося до російськомовних, але зневажати українську не дамо", - зазначили активісти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Кропивницькому відбувся скандал через те, що депутати відмовилися виступати українською.