"Вчи російську!" У київському виші студентку принизили через мову

В одному з гуртожитків Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого стався скандал через українську мову.

Діалог студентки і працівниці гуртожитку навели у Facebook-групі праворадикальної організації C14. Зазначимо, що сама дівчина говорила українською.

"- Вибачте, чому всі оголошення російською мовою? Я її не розумію.

- Так иди учи русский!

- Чому я повинна її вчити, якщо я живу в Україні?" - наводиться фрагмент діалогу.

facebook.com/c14.news

У відповідь на це працівниця гуртожитку відповіла в нецензурній формі: "Да у меня тут родные живут в пятом поколении, я коренная киевлянка, а вы понаехали тут. Иди пожалуйся Порошенко".

Зазначається, що після цього на дівчину ще й накричав охоронець.

"Даний інцидент - неповага до української і грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення в навчальних закладах мають бути державною мовою. Зокрема і в гуртожитках", - сказано у повідомленні.

Зазначено, що за деякий час ситуацію вдалося залагодити членам С14.

facebook.com/c14.news

"Прийшли до гуртожитку. Поспілкувалися з совковим на всю голову комендантом з приводу її підлеглої. Пояснили, що є порушення. Є небайдужі громадські активісти С14, які не є студентами цієї установи і їх не залякаєш. Псувати життя поганим людям вони вміють. У відповідь вислухали дурниці про утиски російськомовних і "дітей СРСР", - розповіли у групі.

facebook.com/c14.news

facebook.com/c14.news

Далі зазначено, що після скандалу комендант зняв оголошення російською та повісив інші - вже державною мовою.

facebook.com/c14.news

"З розумінням ставимося до російськомовних, але зневажати українську не дамо", - зазначили активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Кропивницькому відбувся скандал через те, що депутати відмовилися виступати українською.