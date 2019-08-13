"В Україні жити не буду": у відомому ТЦ Києва вибухнув скандал через державну мову

У київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кав’ярні "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а згодом і обслуговувати клієнта.

Відповідний відеоролик опублікували на сторінці громадської організації "Не мовчи" у Facebook. Власник кав’ярні заявив, що дівчина не зобов’язана спілкуватися українською (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Київ, ТЦ "Аркадія", вул. Борщагівська 154а, кав'ярня "Інтеграл кава". Державна мова. Розмовляв з ПП Ткаченко, сказав, що "не обязана". Без коментарів", – підписали ролик у мережі.

Працівниця кав'ярні, яка потрапила у скандал Скріншот

Так, на відео чути, як клієнт запитав працівницю, чи вона знає українську. На що дівчина відповіла – погано.

"Я в Україні не буду довго залишатися", – додала вона.

За її словами, знати державну мову – не її професійний обов’язок. Також вона сказала, що може відмовитись від замовлення, адже чоловік знімає її на відео.

На запитання, чи повідомить вона про це власника, дівчина відповіла, що може це зробити, втім, не буде, адже вона "не зобов'язана".

"Дана особа відмовляється мене обслуговувати. Питання до власника: чому таке відбувається, за що він платить кошти?" – підсумував чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві супермаркет відомої мережі "Metro" звинуватили в продажі щоденників для школярів із картою України без окупованого Росією Криму. Пресслужба магазину запевнила, що товар у ТЦ принесла третя особа, адже він уже знятий з продажу.

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