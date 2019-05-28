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"В сім'ї не без виродка!" У Києві дитячий садок втрапив у скандал

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві виховательку дитячого садка №151 звинуватили у грубому поводженні та агресії щодо дитини.

За словами киянки Анни Волик, під час прогулянки зі своїм сином вона стала очевидицею такого "спілкування" вихователя і малюка. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Жінка смикала дитину за руку, намагаючись вивести її з альтанки, а потім грубо змусила сісти на лавку. Волик намагалася з'ясувати, чому педагог так поводиться, на що отримала відповідь: "Ви нічого не бачили".

Вихователі

Вихователі

Facebook Анна Волик

Ситуація не залишила очевидицю байдужою, тому вона зайшла до садка і спробувала з'ясувати ім'я виховательки. Колеги педагога відмовилися говорити з Волик, а сама вона поспішила сховатися. На запитання про те, чому жінка дозволила собі так поводитися з дитиною, Анні відповіли, ніби малюк "складний" і "в сім'ї не без виродків".

Територія садка

Територія садка

Facebook Анна Волик

"Ми їм довіряємо найцінніше! Я не хочу, щоб так звані педагоги/вихователі ламали психіку наших дітей", — підсумувала жінка.

"В сім'ї не без виродка!" У Києві дитячий садок втрапив у скандал

Як писав OBOZREVATEL, у Києві виховательку дитячого садка №285 викрили у грубому поводженні з дітьми. Жінка нібито смикала дитину за вухо посеред вулиці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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