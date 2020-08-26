В СБУ пояснили, чому прибрали плиту з іменами загиблих Героїв

У Службі безпеки України заявили, що плиту з іменами загиблих співробітників замінили на Оранту на прохання матерів і дружин полеглих Героїв.

Як повідомляється на сторінці спецслужби в Facebook, вона ціла і знаходиться в музеї Центру спеціальних операцій "А" в Києві.

"Сьогодні окремі "експерти" поширили інформацію, що в Центрі спеціальних операцій "А" СБУ нібито демонтували і розбили плиту з іменами загиблих співробітників служби. Ця" сенсація "не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі уточнили, що плита ціла і неушкоджена знаходиться в музеї ЦСО, як і емблема підрозділу. А образ Богородиці був встановлений на прохання матерів і дружин загиблих Героїв, "тому що саме Оранта є символом мудрості, єдності та материнської захисту воїнів".

"Ми пам'ятаємо кожного співробітника СБУ, який загинув, захищаючи цілісність і недоторканність України і просимо не спекулювати на пам'яті загиблих Героїв", – додали в СБУ.

Facebook СБУ

При цьому політтехнолог Тарас Березовець вважає, що в спецслужбі брешуть з приводу того, що плита ціла.

"Чесні офіцери СБУ "Альфа", якими ми пишаємося, знають правду", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Telegram Тараса Березовця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарас Березовець оприлюднив фото демонтажу плити з іменами загиблих співробітників СБУ, на яких видно, що вона була розбита в процесі демонтажу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!