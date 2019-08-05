В озерах Києва вода забарвилася в іржавий колір: фото і подробиці НП

У Києві вода в Оріхуватських озерах в Голосіївському парку змінила забарвлення через викиди невідомих речовин.

Вміст заліза у воді перевищив гранично допустиму норму в 1,17 раз, повідомили на сторінці Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook.

"Проби води вирішили відправити на додаткове дослідження та перевірити найбільш ймовірні місця зливу біля озера", – уточнили в управлінні.

Зміну кольору води місцеві жителі помітили ще 2 серпня, проте, за станом на 5 серпня, ситуація не покращилася. Знімки озера опублікували на сторінці "Типове Голосієво" в Facebook.

Доступ до озер закрили Facebook "Типове Голосієво"

Вода забарвилася в іржавий Facebook "Типове Голосієво"

На фото видно, що комунальники розвісили навколо озер оголошення про закриття доступу до них.

Залізо у воді перевищило норму Facebook "Типове Голосієво"

Іржава вода Facebook "Типове Голосієво"

Оріхуватські озера – група водойм на струмку Оріхуватка, займають загальну площу в 5 га. Загалом до складу входить 4 озера.

Як писав OBOZREVATEL, 27 липня у стічних водах під Києвом виявили нафтопродукти. Невідомі злили в каналізаційну мережу небезпечні для екології речовини, які в результаті потрапили в Бортницьку станцію аерації (БСА).

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