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В одному з найбільших парків Києва сталася екологічна катастрофа: фото

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В озерах Голосіївського парку в Києві вода забарвилася в колір іржі через викид невідомих речовин.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Kyiv LIVE. На відповідних знімках можна побачити, що прохід до водойм перегородили аварійними стрічками.

Табличка на стрічках говорить: "Шановні відвідувачі і гості парку! Доступ до водойми тимчасово обмежений!"

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Ілюстрація. Київ

Ілюстрація. Київ

Podrobnosti.ua

Голосіївський парк

Голосіївський парк

Kyiv LIVE

Як писав OBOZREVATEL, раніше на декількох міських пляжах Одеси – від Рів'єри до Нової Дофінівки – був помічений викид нафтопродуктів.

Крім того, в Керчі (Крим) зафіксували викиди невідомої речовини в районі Аршинцевської коси. Жителям і гостям міста рекомендували тимчасово утриматися від купання.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Екологія Голосіївський парк фотографии
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