В Ірпені забудовник повалив ліс у зеленій зоні: активісти "помстилися". Відео

В Ірпені (Київська область) місцеві жителі повалили паркан на території будівництва в зеленій зоні, де було зрубано понад три десятки дерев.

Відповідне відео 17 квітня опублікував у Facebook координатор громадського руху захисту зелених зон Ірпеня, адвокат Лаврентій Кухалейшвілі. Він зазначив, що будівництво знаходиться в районі Водоканалу (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

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"Це відповідь місцевих жителів чудовиськам-забудовникам за знищені три десятки дерев на території забудови в зеленій зоні!" – написав він, назвавши те, що відбувається, "парканопадом".

Автор ролика пройшовся по поваленому профнастилу, погнувши його, і сказав, що паркан "зніс вітер".

Скрін відео

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, київський мікрорайон Позняки-8 комунальні служби повністю зачистили від несанкціонованого звалища і "міста бездомних", які турбували місцевих жителів. Тепер же мешканці намагаються впоратися з новою проблемою – облаштуванням на пустирі паркінгу.