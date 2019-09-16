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16 вересня • оновлено в 11:22
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"У горлі дере, голова розколюється": у Києві жителі поскаржилися на жахливий запах

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У Києві місцеві жителі поскаржилися на жахливий запах гару, через який було складно дихати кілька тижнів. Найгірша ситуація спостерігалася на лівому березі.

Деякі кияни звинуватили у ситуації сміттєспалювальний завод, написало видання "Сегодня".

"Вікна відчинити неможливо. Здається, що пожежа у твоєму домі, настільки сильний був дим. У горлі дере, голова розколюється. Реально страшно", "Найгірше, що не видно жодного вирішення проблеми", – обурилися жителі Дарницького району.

У Києві жителі поскаржилися на жахливий запах

У Києві жителі поскаржилися на жахливий запах

Як повідомили на офіційному порталі Києва, у КМДА версію про завод "Енергія" спростували і запевнили, що там встановлені системи відеоспостереження – кожна людина може побачити реальну ситуацію.

Неприємний запах у Києві пояснили іншими причинами. Зокрема роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів і зростанням випадків загорянь.

"За останній місяць під Києвом трапилося понад 800 пожеж. У порівнянні з минулими місяцями цей показник виріс майже у сім разів", – йдеться у повідомленні.

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На сторінці комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook написали, що вулиці Дарницького району почали мити і поливати, щоб не підіймався пил.

"Для цього ми запустили 9 спецмашин... Поливаємо не тільки магістральні дороги, а й невеликі місцеві вулиці... Працюємо в усіх частинах... Масштабне поливання вулиць проводимо через погіршення якості повітря у районі", – зазначили представники "Київавтодору".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
=== В горле дерет, голова раскалывается == Это и есть воздух свободы (по украински)
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