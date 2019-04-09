Удруге за добу: в Києві зіштовхнулися два трамваї

У Києві на Борщагівській лінії зіткнулися два трамваї. Аварія відбулася між станціями "Проспект Перемоги" і "Старовокзальна".

На опублікованій в Facebook-групі "Борщагівка" фотографії видно, що польський Pesa "наздогнав" старенький трамвай біля світлофора на вул. Жилянській. Знімок оприлюднив свідок НП Андрій Яровенко.

Швидкісний трамвай у Києві Facebook "Борщагівка"

Повідомляється також, що зіткнення сталося близько 11 ранку 9 квітня. Інформація про постраждалих з'ясовується.

Станом на 11:48, на онлайн-карті рейсів швидкісних трамваїв затримок немає.

Це – вже друга за минулу добу "трамвайна" аварія. Увечері 8 квітня біля станції метро "Чернігівська" лоб в лоб зіткнулися два трамваї, в результаті чого постраждали троє пасажирів.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Києві відбувся транспортний колапс – більше години було заблоковано рух трамваїв у районі проспекту Перемоги.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!