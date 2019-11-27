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29 листопада • оновлено в 12:09
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Там їздять люди: "вбита" маршрутка у Києві потрапила на фото

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У Києві зняли на фото, в якому стані курсувала одна з міських маршруток. Її салон був повністю побитим і пошарпаним.

Про ситуацію повідомив киянин Дмитро Король на сторінці "Транспорт Києва" у Facebook. Він же розмістив відповідні кадри (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Це не жарти, ми зустрінемося у ... №599 (вул. Митрополита Андрея Шептицького ст. м. Харківська. – Ред.)... Хороший транспорт треба заслужити... Здається, навігації бракує", – коротко написав чоловік.

"Вбита" маршрутка у Києві

"Вбита" маршрутка у Києві

Facebook Дмитра Короля

Користувачі мережі почали активно коментувати ситуацію і жартувати.

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"Щось схоже, я бачив у №439 (Ж/м Виноградар пл. Перемоги. – Ред.) вчора (26 листопада. – Ред.), коли їхав. Але там сарай двадцятирічний...", "Зате тендери пройшов, і ліцензія є, не те що в Uber Shuttle", "Зате з ліцензією, не те що цей Uber", – написали вони.

"Вбита" маршрутка у Києві

"Вбита" маршрутка у Києві

Facebook Дмитра Короля

"Вбита" маршрутка у Києві

"Вбита" маршрутка у Києві

Facebook Дмитра Короля

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Коментарі

Коментарі

Скріншот

Пост у мережі

Пост у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві маршрутний автобус "розсипався" посеред дороги. На проспекті Героїв Сталінграда, 4 у транспортного засобу відламалася задня піввісь. Вона разом із колесом покотилася дорогою, пробила огорожу і "влетіла" у припарковане авто Nissan.

  • У столиці України, біля станції метро "Почайна", помітили маршрутку з пасажирами, у якій під час руху відвалювався бампер.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а что не так? на электрички свои посмотрите... куда ни кинь взгляд, везде у вас цеевропа...
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