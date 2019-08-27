У центрі Києва величезне дерево впало на пішохода: фото з місця НП

У Печерському районі Києва 27 серпня на перехожу впало величезне дерево. Постраждалу госпіталізували з місця НП.

Інцидент трапився на вулиці Чигоріна, 59а, повідомили на каналі "Київ Оперативний" у Telegram.

"На жаль, впало просто на жінку (близько 60 років). На місце приїхали співробітники ДСНС, лікарі швидкої допомоги і поліція. Рух транспорту перекрили", – уточнили в соцмережі.

У центрі Києва на дорогу впало дерево Telegram "Київ Оперативний"

Дерево впало на проїжджу частину Telegram "Київ Оперативний"

Постраждалу госпіталізували Telegram "Київ Оперативний"

На опублікованих знімках видно, що дерево перекрило всі смуги руху авто і тротуар.

Дерево перекрило вулицю Telegram "Київ Оперативний"

Вулиця Чигоріна у Києві Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва в ботанічному саду дерево впало просто на доріжку для пішоходів, ледь не зачепивши перехожу дівчину. Надзвичайна подія трапилася в ботанічному саду ім. Фоміна, де багато дерев знаходяться у поганому стані.

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