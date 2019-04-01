У центрі Києва прорвало асфальт: по вулицях побіг окріп

У Шевченківському районі Києва 1 квітня прорвало асфальт і труби з гарячою водою. Декілька вулиць буквально залило окропом.

Надзвичайна подія трапилася в районі Інституту фізичної культури, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередніми даними, аварія сталася на вул. Діловій, а вода ринула вниз. Автомобілям калюжі окропу доходять приблизно до середини коліс.

У Києві прорвало труби з окропом Скріншот

У Києві прорвало труби з окропом Скріншот

У Києві прорвало труби з окропом Скріншот

На одному з опублікованих відео видно, що "гейзер" б'є посеред клумби з деревами. За словами очевидців, центром прориву є одне з перехресть вул. Ділова.

Також на місці події провалився асфальт разом із автомобілем. Позашляховик довелося діставати за допомогою підйомного крана.

У Києві провалився асфальт Скріншот

У Києві прорвало труби з окропом Скріншот

Орієнтовне місце прориву Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у березні минулого року посеред дороги стався прорив труби, через що авто провалилося під землю. Дорогу довелося частково перекривати.

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