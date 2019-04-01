|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Книга скарг

У центрі Києва прорвало асфальт: по вулицях побіг окріп

1.9тЧитати матеріал російською

У Шевченківському районі Києва 1 квітня прорвало асфальт і труби з гарячою водою. Декілька вулиць буквально залило окропом.

Надзвичайна подія трапилася в районі Інституту фізичної культури, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередніми даними, аварія сталася на вул. Діловій, а вода ринула вниз. Автомобілям калюжі окропу доходять приблизно до середини коліс.

Новини
У Києві пожежне авто провалилося під асфальт: опубліковане відео
У Києві прорвало труби з окропом

У Києві прорвало труби з окропом

Скріншот

У Києві прорвало труби з окропом

У Києві прорвало труби з окропом

Скріншот

У Києві прорвало труби з окропом

У Києві прорвало труби з окропом

Скріншот

На одному з опублікованих відео видно, що "гейзер" б'є посеред клумби з деревами. За словами очевидців, центром прориву є одне з перехресть вул. Ділова.

Також на місці події провалився асфальт разом із автомобілем. Позашляховик довелося діставати за допомогою підйомного крана.

У Києві провалився асфальт

У Києві провалився асфальт

Скріншот

У Києві прорвало труби з окропом

У Києві прорвало труби з окропом

Скріншот

Орієнтовне місце прориву

Орієнтовне місце прориву

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у березні минулого року посеред дороги стався прорив труби, через що авто провалилося під землю. Дорогу довелося частково перекривати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Савченко Александр
Савченко Александр
Вислоухие ! Бегом туда, за одно и помоетесь, блохастые !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Кипяток в борьбе обрёл свою свободу и независимость. Но коварные люди сразу стали с этим бороться...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Ничего страшного, привыкайте, это у вас еще Кошевой не мэром работает. Но скоро может быть и он.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки