У центрі Києва прорвало асфальт: по вулицях побіг окріп

У Шевченківському районі Києва 1 квітня прорвало асфальт і труби з гарячою водою. Декілька вулиць буквально залило окропом.
Надзвичайна подія трапилася в районі Інституту фізичної культури, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За попередніми даними, аварія сталася на вул. Діловій, а вода ринула вниз. Автомобілям калюжі окропу доходять приблизно до середини коліс.
У Києві прорвало труби з окропом
Скріншот
У Києві прорвало труби з окропом
Скріншот
У Києві прорвало труби з окропом
Скріншот
На одному з опублікованих відео видно, що "гейзер" б'є посеред клумби з деревами. За словами очевидців, центром прориву є одне з перехресть вул. Ділова.
Також на місці події провалився асфальт разом із автомобілем. Позашляховик довелося діставати за допомогою підйомного крана.
У Києві провалився асфальт
Скріншот
У Києві прорвало труби з окропом
Скріншот
Орієнтовне місце прориву
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, у березні минулого року посеред дороги стався прорив труби, через що авто провалилося під землю. Дорогу довелося частково перекривати.
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