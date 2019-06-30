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У центрі Києва орудує зухвала банда грабіжників: подробиці та фото

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У Києві біля станції метро "Дніпро" серед дня мало не пограбували українського фотографа Володимира Шуваєва.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні знімки. Як уточнив фотограф, інцидент стався в неділю, 30 червня, близько 15:30.

"Нас із колегою намагалися пограбувати ось ці четверо хлопців. Російськомовні, мова розв'язна, поводяться впевнено", – написав він.

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У центрі Києва орудує зухвала банда грабіжників: подробиці та фото

facebook.com/shuvayev

У центрі Києва орудує зухвала банда грабіжників: подробиці та фото

facebook.com/shuvayev

Шуваєв додав, що хлопці хотіли вкрасти фототехніку і дрон, а також поскаржився на бездіяльність правоохоронців.

"Поліція відмахнулася навіть незважаючи на наявність фото ("А що, ви хочете, щоб ми під'їхали? А ви їх чітко сфотографували? Ну почекайте там хвилин 15-20". Це прикол такий? Стояти на місці, де тебе грабують, і чекати, а не намагатися врятуватися?" – обурився Шуваєв.

"Втекли дивом, їх злякали перехожі", – підсумував він.

У центрі Києва орудує зухвала банда грабіжників: подробиці та фото

Коментарі до посту

У центрі Києва орудує зухвала банда грабіжників: подробиці та фото

Коментарі до посту

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві на зупинці громадського транспорту чоловік побив жінку на очах у перехожих, після чого пограбував її та втік. Злочинець вдарив потерпілу кулаком в обличчя, після чого зірвав із неї золотий ланцюжок.

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Теми
Новини Києва та Київської областіКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
грабежфотографииНаціональна поліція України
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