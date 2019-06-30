У центрі Києва орудує зухвала банда грабіжників: подробиці та фото

У Києві біля станції метро "Дніпро" серед дня мало не пограбували українського фотографа Володимира Шуваєва.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідні знімки. Як уточнив фотограф, інцидент стався в неділю, 30 червня, близько 15:30.
"Нас із колегою намагалися пограбувати ось ці четверо хлопців. Російськомовні, мова розв'язна, поводяться впевнено", – написав він.
facebook.com/shuvayev
facebook.com/shuvayev
Шуваєв додав, що хлопці хотіли вкрасти фототехніку і дрон, а також поскаржився на бездіяльність правоохоронців.
"Поліція відмахнулася навіть незважаючи на наявність фото ("А що, ви хочете, щоб ми під'їхали? А ви їх чітко сфотографували? Ну почекайте там хвилин 15-20". Це прикол такий? Стояти на місці, де тебе грабують, і чекати, а не намагатися врятуватися?" – обурився Шуваєв.
"Втекли дивом, їх злякали перехожі", – підсумував він.
Коментарі до посту
Коментарі до посту
Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві на зупинці громадського транспорту чоловік побив жінку на очах у перехожих, після чого пограбував її та втік. Злочинець вдарив потерпілу кулаком в обличчя, після чого зірвав із неї золотий ланцюжок.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".