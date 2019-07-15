У центрі Києва чоловіки у військовій формі запалили фаєри: фото і відео

У центрі Києва група чоловіків у військовій формі намагалися увірватися в офіс лотереї МСЛ і вимагала припинити їхню роботу в Україні.

На стінах офісу на вул. Шовковичній вони написали "сепари" і "молодь проти ігрового бізнесу" і запалили фаєри, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"До протестувальників, які назвалися учасниками бойових дій на Донбасі, вийшов представник компанії МСЛ. Активісти повідомили йому, що гроші з їхньої компанії йдуть у Росію, де нібито перебувають власники лотереї. З адвоката компанії зірвали і затоптали головний убір, а потім вирішили прорватися всередину", – уточнили у ЗМІ.

Акція протесту під офісом МСЛ "Інформатор"

Учасники мітингу "Інформатор"

Представники офісу пустили всередину двох учасників протесту, інші продовжили палити фаєри, але незабаром розійшлися.

Мітинг під МСЛ "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у липні у Києві із гранатомета обстріляли "112 канал". Особи, які стріляли, зникли з місця події. Поліція оголосила оперативний план "Сирена".

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