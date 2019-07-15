Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Книга скарг

У центрі Києва чоловіки у військовій формі запалили фаєри: фото і відео

10т Читати матеріал російською

У центрі Києва група чоловіків у військовій формі намагалися увірватися в офіс лотереї МСЛ і вимагала припинити їхню роботу в Україні.

На стінах офісу на вул. Шовковичній вони написали "сепари" і "молодь проти ігрового бізнесу" і запалили фаєри, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"До протестувальників, які назвалися учасниками бойових дій на Донбасі, вийшов представник компанії МСЛ. Активісти повідомили йому, що гроші з їхньої компанії йдуть у Росію, де нібито перебувають власники лотереї. З адвоката компанії зірвали і затоптали головний убір, а потім вирішили прорватися всередину", – уточнили у ЗМІ.

Новини
"Україна понад все": націоналісти пікетували Офіс президента
Акція протесту під офісом МСЛ

Акція протесту під офісом МСЛ

"Інформатор"

Учасники мітингу

Учасники мітингу

"Інформатор"

Представники офісу пустили всередину двох учасників протесту, інші продовжили палити фаєри, але незабаром розійшлися.

Мітинг під МСЛ

Мітинг під МСЛ

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у липні у Києві із гранатомета обстріляли "112 канал". Особи, які стріляли, зникли з місця події. Поліція оголосила оперативний план "Сирена".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
41
13
Смішно
3
Цікаво
14
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Всё было. И всё неизбежно проходит - чтоб вновь возвратиться в личине иной… По Киеву снова сто гетьманов бродит, и каждый махает своей булавой. Печерск, Оболонь, Куренёвка, Жуляны, Святошино, Липки, Шулявка, Подол - на каждом районе свои атаманы, у каждого яроша свой произвол… Всё было. И всё неизбежно исчезнет - как снег по весне, как туман над рекой. Найдутся товарищи с волей железной, прижмут их к ногтю, и наступит покой.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Онижедети...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Надымили, кепку потоптали и разошлись. Им недосуг, их ждут другие великие дела!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel