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У школі під Києвом розпилили невідомий газ: що відомо

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У Броварах Київської області в шкільній їдальні учень розпорошив невідому речовину з балона. Всіх дітей довелося евакуювати, навчальний процес зупинений.

Серед дітей ніхто не постраждав, повідомили в прес-службі поліції в Київській області. Балончик, за словами 16-річного учня, він придбав у магазині.

"Хлопець на перерві хотів похизуватися перед групою однокласників предметом самозахисту і розпорошив невідому газоподібну речовину", – уточнили правоохоронці.

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З неповнолітнім порушником провели роз'яснювальний розмову. Щодо учня зареєстрували адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

У школі під Києвом розпилили невідомий газ: що відомо

Facebook Поліція в Київській області

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді в двох містах Київської області в один день учні розпилили газ в своїх школах. Перше НП сталася в Білій Церкві, друга – у Василькові.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаБровари
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