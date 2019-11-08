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8 листопада • оновлено в 22:58
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Популярний ресторан Києва вирішили закрити через кричущу антисанітарію: які страви перевірили

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У Києві в ресторані мережі популярних піцерій Il Molino виявили ряд порушень при приготуванні їжі

Про антисанітарію повідомила пресслужба ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів в столиці. Відзначається, що фахівцями було вчинено повторну перевірку, з відбором зразків продукції, в ресторані на вул. Хоткевича 1В (ТРЦ "Проспект").

"Виявлено порушення вимог пунктів 1, 5 частини другої ст. 20, частини першої, другої статті 37, пункту 2 частини першої статті 42, пункту 2 частини першої статті 50 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини", – сказано в повідомленні.

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Піцерія Il Molino

Піцерія Il Molino

ilmolino.ua

Уточнюється, що салат з овочами гриль і куркою, а також равіолі з куркою і білими грибами за мікробіологічними показниками не відповідають Постанові № 139 від 07.11.2001 "Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування".

У пресслужбі додали, що оборот харчових продуктів проводиться на потужності, яка:

  • не відповідає вимогам санітарних заходів;

  • поверхня стелі в приміщенні кухні не гладка і не запобігає накопиченню бруду;

  • матеріали для первинної упаковки зберігаються способом, що робить їх забрудненими.

Експерти направили керівництву мережі рішення про тимчасове призупинення діяльності точки громадського харчування відповідно до результатів перевірки.

"Однак адміністрація закладу відмовляється від прийняття цього рішення, тому воно буде відправлено засобами поштового зв'язку", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Госпотребслужба антисанітарія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Отмечается, что специалистами было совершено повторную проверку"... Это на каком языке?
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