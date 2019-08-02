У метро Києва закрили 3 станції, рух частково паралізовано

У Києві 2 серпня обмежили роботу "червоної", Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.

На вхід та вихід закрили одночасно три станції, повідомило джерело OBOZREVATEL на місці подій. На станціях метрополітену оголосили, що це "Хрещатик", "Театральна" та "Університет".

"Станція "Хрещатик" закрита для пасажирів із технічних причин. Також на вхід і вихід не працюють "Університет" і "Театральна". Рух "червоною" лінією організовано від "Академмістечка" до "Вокзальної", від "Арсенальної" до "Лісової", – уточнили співробітники метрополітену.

Очевидці повідомляли про невелике задимлення на станції "Університет", проте невідомо, чи стосується це проблем із рухом, пише "Інформатор". Про повне відновлення роботи повідомлять додатково.

Станція метро "Хрещатик" Вікіпедія

Увага!

Ст. "Хрещатик" зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин.

Також на вхід та вихід не працюють ст. "Університет" і "Театральна".

Рух по червоній лінії організовано від ст. "Академмістечко" до ст. "Вокзальна" і від ст."Арсенальна", до ст.лісова"Лісова". pic.twitter.com/NJgS8isVfF — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 2, 2019

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 12 липня приблизно о 9-й ранку на півтори години обмежували рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену. Це обумовлено падінням пасажира на рейки на станції "Оболонь".

Жінка стрибнула з платформи, здійснюючи суїцид. Вона померла на місці.

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