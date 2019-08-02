Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Книга скарг

У метро Києва закрили 3 станції, рух частково паралізовано

3.3т Читати матеріал російською

У Києві 2 серпня обмежили роботу "червоної", Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.

На вхід та вихід закрили одночасно три станції, повідомило джерело OBOZREVATEL на місці подій. На станціях метрополітену оголосили, що це "Хрещатик", "Театральна" та "Університет".

"Станція "Хрещатик" закрита для пасажирів із технічних причин. Також на вхід і вихід не працюють "Університет" і "Театральна". Рух "червоною" лінією організовано від "Академмістечка" до "Вокзальної", від "Арсенальної" до "Лісової", – уточнили співробітники метрополітену.

Новини
У метро Києва закрили 3 станції: перші деталі

Очевидці повідомляли про невелике задимлення на станції "Університет", проте невідомо, чи стосується це проблем із рухом, пише "Інформатор". Про повне відновлення роботи повідомлять додатково.

Станція метро

Станція метро "Хрещатик"

Вікіпедія

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 12 липня приблизно о 9-й ранку на півтори години обмежували рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену. Це обумовлено падінням пасажира на рейки на станції "Оболонь".

Жінка стрибнула з платформи, здійснюючи суїцид. Вона померла на місці.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel