У лікарні Білої Церкви колапс через COVID-19, хворих з пневмонією відправили додому
В інфекційній лікарні Білої Церкви на Київщині настільки великий приплив хворих на COVID-19, що деяких із них з більш легкою формою протікання хвороби відправляють додому.
Мова йде навіть про тих пацієнтів, у яких діагностована двостороння пневмонія. Про це на особистій сторінці в Instagram повідомила мешканка міста Анна Федченко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Хроніки "ковідної" хворої. За цих два тижні мою маму встигли покласти в лікарню з двосторонньою пневмонією, і 14 вересня її виписали через те, що не вистачає місць в лікарні", – розповіла дівчина.
За її словами, пульмонологічне відділення інфекційної лікарні у Білій Церкві розформували, легких пацієнтів відправили додому, а тяжких перевели в інші лікарні, щоб заповнити четвертий поверх хворими на COVID-19.
"Якщо ви ще досі не вірите, що COVID-19 є, сходіть постійте пів години під інфекційною лікарнею і подивіться, яка божевільня там коїться. А за ці дні я навчилася робити уколи, тому що, якщо почнеться в Білій Церкві те, що було в Італії в березні-місяці, я зможу бути волонтером і допомагати хворим", – звернулася Федченко до українців, котрі легковажно ставляться до пандемії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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