Рвані рани на ногах і шиї: під Києвом бійцівські собаки напали на жінок. Фото 18+

У селі Крюківщина під Києвом на двох жінок напали і покусали двоє бійцівських собак.

За словами місцевих жителів, це не перший випадок агресивної поведінки цих тварин. Про інцидент на сторінці у Facebook повідомила журналістка Олена Закусило. Також про НП написав житель ЖК "Євромісто", де і відбувся напад, у місцевому співтоваристві в соцмережі.

Повідомляється, що господинею бультер'єра і пітбуля нібито є відома українська журналістка і телеведуча Олена Кот (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

Під Києвом жінок покусали собаки

Постраждалих госпіталізували до лікарні, за фактом події почато кримінальну справу.

За попередньою інформацією, постраждалі – Оксана та її подруга Ірина – вийшли на прогулянку із собаками (щеня ротвейлера і метиска). Жінки гуляли зі своїми вихованцями, а коли проходили пустир, то побачили двох бійцівських собак без повідків і нашийників.

Подруги постаралися непомітно обійти їх, але собаки почали нападати. Жінки, намагаючись прикрити собою своїх же вихованців, отримали кілька укусів, в однієї з них рана на шиї.

"Була викликана поліція, швидка, жінок забрали з рваними ранами в Боярську поліцію. Протокол складено, але журналістка прикривається "корочкою" журналіста і відкрито заявляє що їй нічого не буде, оскільки вона відома людина", – написала Закусило в своєму пості. Стверджується, що господарі були недалеко і бачили напад.

Скріншот поста в співтоваристві "Жителі Евроміста"

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Олена Кот facebook.com/helen.kot.9

Закусило також поділилася знімками ветеринарного паспорта собаки, який напав на жінок. У коментарях журналістка пояснила, що документ сфотографував чоловік однієї з постраждалих і пред'явив у лікарні, щоб не робити щеплення від сказу.

facebook.com/elena.zakusilo

facebook.com/elena.zakusilo

OBOZREVATEL публікує ексклюзивні фото наслідків нападу бійцівських собак. Обережно, кадри 18+!

Під Києвом жінок покусали собаки

Під Києвом жінок покусали собаки

Під Києвом жінок покусали собаки

Під Києвом жінок покусали собаки

Під Києвом жінок покусали собаки

Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Тернополі на дев'ятирічного вихованця дитячого будинку напав пес породи хаскі, який був без господарів, і вкусив його за руку і обличчя.

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