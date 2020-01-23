У Києві знайшли в продажу речі зі шкурок котів: фото і відео підозрілого товару

У секонд-хенді на ринку "Сіріус" у Києві відвідувачі виявили вироби з підозрілого хутра, схожого на котяче.

Про це йдеться в матеріалі "Сегодня" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Першою про "знахідку" повідомила киянка Любов Харченко. "Побачила, що це котяче хутро. У мене ж від самого народження були коти, я їх дуже люблю. І їхнє хутро я зможу відрізнити від іншого. І на дотик, і на колір", – розповіла жінка.

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У Києві продавали речі зі шкурок котів Скріншот із відео

Харченко сфотографувала товар і спробувала дізнатися у продавців, з чого зроблене хутро, але її наполегливо попросили піти.

Журналісти помітили на ринку шарфи, коміри та сумки, які мають характерну смугасте забарвлення. Крім того, на зворотному боці деяких виробів журналісти виявили штамп із зображенням кота, маркування виявилася зарубіжним. На виробах написано німецькою "Katzenfelle" (котячі шкури).

У Києві продавали речі зі шкурок котів Скріншот із відео

Торговці так і не змогли пояснити походження хутра і запевнили, що весь товар – це секонд-хенд, який імпортують із Німеччини. З документів на руках у продавців виявилася лише прострочена довідка про дезінфекцію товару.

У Києві продавали речі зі шкурок котів Скріншот із відео

У Києві продавали речі зі шкурок котів

Після побаченого журналісти викликали на ринок поліцію. Коли патрульні прибули, продавці сховали весь товар.

"Торговельне місце зараз закривається, тому що немає у них ніяких документів, не мають права торгувати", – повідомив поліцейський. Одного із реалізаторів забрали до районного відділу для дачі пояснень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві велика торговельна мережа "Конфіскат" попалася на продажу фальсифікату.

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