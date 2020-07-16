У Києві змінилась ситуація із пляжами: де дозволили купатися

Вероніка Ковбасюк Книга скарг 13:16, 16.07.2020 Оновлено: 13:16, 16.07.2020

У Києві дозволили купатися на деяких муніципальних пляжах, водночас на багатьох – все ще не рекомендовано або ж навіть заборонено.

Про це повідомила пресслужба КП "Плесо" на своїй сторінці в Facebook. Співробітники підприємства провели нові лабораторні дослідження.

Так, зелений прапор, який означає, що купатися можна без обмежень, вивісили на наступних пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний".

У Києві змінилась ситуація із пляжами
КП "Плесо"

Жовтий, який означає, що купатися тимчасово не рекомендовано, – на пляжах: "Райдуга", "Тельбін", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Водночас червоний прапор, який означає заборону купатися, з'явився на пляжі "Передмістна Слобідка". Причина стало зафіксоване відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.

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