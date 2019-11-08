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8 листопада • оновлено в 11:05
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У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: фото

1.6т Читати матеріал російською

У Києві 8 листопада під час рейсу загорівся тролейбус із пасажирами. Займання вдалося згасити водію.

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 8:30 ранку у Шевченківському районі на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської, повідомили на сторінці ДСНС у Києві у Facebook.

"У тролейбусі відбулося коротке замикання в моторному відсіку, потім загоряння. Тролейбус в цей час стояв на зупинці, всередині були пасажири. Водій оголосив, щоб вони вийшли з салону, та самостійно загасив вогонь", – уточнили рятувальники.

У Києві загорівся тролейбус

У Києві загорівся тролейбус

Facebook ДСНС у Києві

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"З ізолентою продешевили!" У Києві маршрутка "розсипалася" посеред дороги
Полум'я загасив водій

Полум'я загасив водій

Facebook ДСНС у Києві

Підкреслюється, що НП обійшлася без жертв і постраждалих.

Як писав OBOZREVATEL, у четвер, 15 серпня, у Києві, неподалік станції метро "Лісова", спалахнула маршрутка. Вона загорілася під час руху. Пасажирів у ній не було, а водій намагався самостійно загасити полум'я, проте у нього не вийшло.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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