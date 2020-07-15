У Києві зафіксували високий рівень забруднення повітря

У Києві 14 липня зафіксували високий рівень забруднення повітря.

Про це написала пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві на своєму сайті, зазначивши, що спеціалісти постійно проводять аналіз якості повітря у столиці за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Станом на 13 годину 14.07.2020 рівень забруднення повітря в приземному шарі атмосфери в Києві залишався високим", – йдеться у повідомленні.

Так, перевищення середньодобових граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин зафіксували:

зважені речовини (пил) (ГДКс.д.=0.15мг/м 3) – у 1,3 разу на пл. Бессарабській;

діоксид сірки (SO 2) (ГДКс.д.=0.05мг/м 3) – у 1-1,3 разу на всіх постах, крім просп. Науки,37;

оксид вуглецю (СО) (ГДКс.д.=3.0 мг/м 3) – менше 1 ГДК на всіх постах;

діоксид азоту (NO 2) (ГДКс.д.=0.04 мг/м 3) – у 2,5-5 разів на всіх постах, крім просп. Науки,37;

формальдегід (ГДКс.д.=0.003мг/м 3) – у 1-1,7 разу на всіх постах.

У службі пояснили, що такі речовини властиві викидам, які утворюються при горінні вугілля, мазуту, бензину, дизпалива, газу у теплоенергетичних та опалювальних установках, у двигунах автомобілів, при пожежах. Водночас основний "внесок" у загальне забруднення повітря Києва належить транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в квітні значно погіршилася якість повітря. Над містом тривалий період висів смог і відчувався запах гару.