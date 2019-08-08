У Києві з-під асфальту забив "гейзер": дороги залило водою

У Києві 8 серпня посеред тротуару прорвало трубу, в результаті чого вода залила і пішохідну, і проїзну частини.

Бурхливий "гейзер" з'явився на Голосіївському проспекті, повідомили на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Безкоштовне миття. Голосіївський проспект 92/1. Водичка дісталася зупинки Стельмаха і продовжує свою подорож", – уточнили очевидці.

У Києві прорвало трубу з водою Instagram dtp.kiev.ua

На опублікований кадрах видно, що асфальт тріснув поруч зі знаком пішохідного переходу. Вода з тротуару розтеклася дорогою.

Вода залила дорогу Instagram dtp.kiev.ua

Як писав OBOZREVATEL, подібні події у столиці відбуваються досить часто. 1 квітня у Шевченківському районі прорвало асфальт і труби з гарячою водою. Кілька вулиць буквально залило окропом.

У травні у Святошинському районі через прорив теплотраси дитячий майданчик залило окропом, а два авто потрапили у новоутворені ями.

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