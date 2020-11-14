У Києві водій виштовхав літнього чоловіка з маршрутки. Відео

У Києві в суботу, 14 листопада, водій маршрутки виштовхав літнього пасажира, який не сплатив проїзд.

Відповідні кадри опубліковані на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Інцидент стався в маршрутному таксі № 227, у обох учасників конфлікту маски були надіті неправильно.

На відео видно, як водій намагався витягнути чоловіка і хапав його за одяг. Той пручався, вхопившись за сидіння, і пригрозив неприємностями.

Чоловік аргументував, що йому покладено безкоштовний проїзд. У відповідь водій заявив, що у того немає посвідчення і це не державний транспорт.

В результаті водій схопив шапку чоловіка, і вибіг з маршрутки, той відправився за ним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кияни обурилися сидіннями без спинок в київській маршрутці №598-Д, яка курсує на Троєщину.