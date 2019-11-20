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20 листопада • оновлено в 16:24
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У Києві відомий ресторан оскандалився з назвою столиці України

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У Києві помітили рекламний банер відомого ресторану "Танукі", на якому використали російську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою.

Про це повідомила очевидиця, журналістка Валентина Бикова, на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що відомі закордонні видання вже припинили так робити.

"Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal та The New York Times по інший бік Атлантики офіційно заявили, що будуть називати столицю України мовою носія – Kyiv – замість російського Kiev. І тільки "Танукі" вперто продовжує називати наше місто мовою агресора", – написала вона.

У Києві відомий ресторан оскандалився із назвою столиці України

У Києві відомий ресторан оскандалився із назвою столиці України

Facebook Валентини Бикової

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Дудко Олег
Дудко Олег
Сколько раз объяснять -древний город основал не Кий, а Куй.
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4
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Дудко Олег, ......А первая буква точно "К" ?
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Господи, ну обосритесь теперь! В СБУ настучите!
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5
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