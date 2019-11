У Києві відомий ресторан оскандалився з назвою столиці України

У Києві помітили рекламний банер відомого ресторану "Танукі", на якому використали російську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою.

Про це повідомила очевидиця, журналістка Валентина Бикова, на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що відомі закордонні видання вже припинили так робити.

"Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal та The New York Times по інший бік Атлантики офіційно заявили, що будуть називати столицю України мовою носія – Kyiv – замість російського Kiev. І тільки "Танукі" вперто продовжує називати наше місто мовою агресора", – написала вона.

У Києві відомий ресторан оскандалився із назвою столиці України Facebook Валентини Бикової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Європейський Союз почав використовувати українську транслітерацію в написанні столиці України англійською мовою.

Це зробило і авторитетне британське видання The Guardian.

Також 14 жовтня британське видання ВВС змінило написання столиці України з "Kiev" на "Kyiv".

Відоме американське видання The New York Times почало використовувати українську транслітерацію у написанні столиці України англійською мовою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал