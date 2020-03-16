У Києві відмовилися перевірити на коронавірус жінку з пневмонією: спалахнув скандал

У Києві відразу кілька лікарень відмовилися перевірити жінку з підозрою на вірусну пневмонію щодо наявності китайського коронавірусу.

Киянин Олександр Моргун розповів у мережі, як на власному досвіді переконався в недбалому ставленні лікарів до пандемії. Саме його мати стала жертвою обставин.

"Хочу розповісти як Україна "готова" до пандемії Covid-19. Вже котрий день відчуваю це на власній шкурі, в особі рідної матері. Передісторія: з 07.03.2020 підвищилася температура (39 градусів), загальне нездужання, легкий кашель. Всі ознаки звичайної застуди. Але... Температура не збивалася жарознижувальними надовго. 5-й день, 11.03.2020, було звернення в поліклініку за місцем проживання з усіма "принадами": сімейний лікар на курсах, черговий незрозуміло де. Діагноз: ГРВІ. Призначення: пити жарознижувальні. Ні аналізу, ні рентгену не призначено", – написав чоловік.

У Києві відмовилися перевірити на коронавірус хвору пневмонією

Далі, коли стан жінки погіршився, сім'я звернулася у приватну клініку "Viva", де виявили правосторонню пневмонію і поставили крапельницю, яка так і не допомогла. У міській лікарні №3, куди звідти потрапила хвора, пневмонії не побачили і діагностували бронхіт.

"Госпіталізація. Наполіг на приміщенні в пульмонологію, а не в терапевтичне. Призначено чергові крапельниці антибіотика. Відразу прошу направлення на експрес-тест на Covid-19. Відповідь лікарів: "Не накручуйте себе, все в нормі", – обурився киянин .

Тим часом у матері Моргуна температура піднялася вже до 40 градусів. Сім'я пішла в мережу "Добробут".

"Діагноз: грип – ні, підозра на двосторонню вірусну пневмонію. Рекомендований тест на Covid-19. Їду в Київську Міську дитячу клінічну лікарню №2, як лікарню, анонсовану владою, де можна зробити експрес-тест. Відповідь у приймальному: йдіть до інфекційного. В інфекційному – "Ми такого не робимо нехай вам "Добробут" робить", – продовжив Моргун. Відмовилися зробити тест і в Олександрівській клінічній лікарні.

"Коротко про головне: людина з реальною підозрою на "карантинний" вірус Covid-19 не може пройти тест на нього вже 3-й день! Не буває так, що в країнах Європи за день підтверджують понад 100 випадків на добу, а в Україні за тиждень тільки 3 випадки! Правда: нічим ставити правильний діагноз! Лікуємо пневмонію або те, що вміємо", – не стримався чоловік.

"Пост трохи панічний! Сподіваюся, що це дійсно просто пневмонія. Але після галасу в пульмонології маму перевели у відділення інтенсивної терапії. Лікар знову не дає направлення на тест. Якщо ви думаєте, що у Києві – столиці – можна зробити тест на цей китайський вірус, то ви дуже глибоко помиляєтеся", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виявили вже 5 випадків зараження коронавірусом. 16 березня стало відомо про двох інфікованих пацієнток у Чернівецькій області.

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