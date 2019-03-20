У Києві вантажівка знесла балку моста: рух перекрили

У Дніпровському районі Києва вантажівка пошкодила конструкцію мосту, через що виник ризик руйнування. У зв'язку з цим на проїжджій частині перекрили рух.

Надзвичайна подія трапилася на шляхопроводі, який пролягає над Броварським проспектом і вул. Будівельників, повідомили на сторінці "Київавтодор" у Facebook.

"Водій машини, на якій перевозили гусеничний кран, не розрахував і пошкодив балку в другому прогоні мосту так, що вона втратила несучу здатність", ‒ уточнили в прес-службі.

У Києві вантажівка пошкодила міст Facebook "Київавтодор"

У Києві машина пошкодила міст Facebook "Київавтодор"

Оцінку пошкоджень і необхідного ремонту буде проводити спеціалізована лабораторія. На час проведення експертизи рух перекрито у напрямку до бульвару Верховної Ради.

Місце НП Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2018 на мосту Патона тріснула суцільнозварна конструкція, через що прорвало тепломагістраль.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся