У Києві вантажівка знесла балку моста: рух перекрили

У Дніпровському районі Києва вантажівка пошкодила конструкцію мосту, через що виник ризик руйнування. У зв'язку з цим на проїжджій частині перекрили рух.
Надзвичайна подія трапилася на шляхопроводі, який пролягає над Броварським проспектом і вул. Будівельників, повідомили на сторінці "Київавтодор" у Facebook.
"Водій машини, на якій перевозили гусеничний кран, не розрахував і пошкодив балку в другому прогоні мосту так, що вона втратила несучу здатність", ‒ уточнили в прес-службі.
У Києві вантажівка пошкодила міст
Facebook "Київавтодор"
У Києві машина пошкодила міст
Facebook "Київавтодор"
Оцінку пошкоджень і необхідного ремонту буде проводити спеціалізована лабораторія. На час проведення експертизи рух перекрито у напрямку до бульвару Верховної Ради.
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Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2018 на мосту Патона тріснула суцільнозварна конструкція, через що прорвало тепломагістраль.
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