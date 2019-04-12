У Києві вандали знищили алею дерев: фото

У Києві невідомі вандали спиляли цілу алею молодих тополь. Усі 55 дерев були пірамідальними, тобто не могли стати причиною алергії.
Інцидент трапився на вул. Здолбунівській в мікрорайоні Позняки, повідомили на сторінці КП УЗН Дарницького району у Facebook.
"Був викликаний загін поліції, який зафіксував факт знищення дерев", – заявили представники комунального підприємства.
Facebook УЗН Дарницького району
Facebook УЗН Дарницького району
Усі спиляні дерева залишили лежати поряд із їхніми пеньками. Поліція розшукує винуватців і з'ясовує можливі мотиви знищення тополь.
Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві вандали знищили стовпчики, встановлені для безпеки пішоходів.
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