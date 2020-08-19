У київському супермаркеті серед хліба помітили щура. Відео

В одному із супермаркетів Києва покупці помітили щура на полиці з хлібом.

Відповідний ролик з'явився на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook 19 серпня. Як сказано в повідомленні, гризун їв товар (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Уточнюється, що інцидент стався на вулиці Архітектора Вербицького в магазині відомої в Україні мережі.

Скриншот відео

Коментаторів обурила антисанітарія. Деякі користувачі мережі зізналися, що купували продукти та хліб саме в цьому супермаркеті.

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Коментарі користувачів мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із магазинів Нових Санжар Полтавської області, де раніше закидали камінням автобус із прибулими на обсервацію з Китаю, пропонував клієнтам користуватися однією і тією ж "черговою" маскою.

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