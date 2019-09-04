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4 вересня • оновлено в 12:30
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У Києві в ставку почервоніла вода: люди забили на сполох

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На Осокорках у Києві місцеві жителі виявили, що в одному зі ставків вода стала червоного кольору.

Про це повідомив киянин Олег Левицький. Пост опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (4 вересня. – Ред.) на ранковій прогулянці на Осокорках виявили, що в одному зі ставків почервоніла вода. Хто знає, що це може бути? І куди слід звертатися в таких випадках?" – написав здивований чоловік.

У Києві в ставку почервоніла вода

У Києві в ставку почервоніла вода

Київ Оперативний

У коментарях користувачі припустили, що вода стала червоною через забруднення.

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"Перевищення норми кількості бактерій — мікроорганізмів із групи пурпурних фотосинтезуючих сіробактерій, які зазвичай розвиваються у водоймах з підвищеним рівнем органічного забруднення", "Водорості цвітуть", "Може, хтось "тосол" (Радянська торгова марка, під якою випускали низку технічних рідин. – Ред.) поміняв в авто і старий злив", – написали вони.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в притоку Дніпра, річку Десенку, зливали неочищені стічні води з колекторів. Також у столиці вода в Оріхуватських озерах у Голосіївському парку змінила забарвлення через викиди невідомих речовин.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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