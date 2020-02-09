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9 лютого • оновлено в 19:03
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Крутили Чичеріну: в Києві паб оскандалився підігруванням "Л/ДНР". Відео

9.2т
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У пабі "Портер" на Житомирській у Києві ввімкнули пісні скандальної російської співачки Юлії Чичеріної, яка є палкою прихильницею терористів "Л/ДНР".

Підтверджувальне відео з соцмереж опублікував у Facebook киянин Євген Яковлєв, обурившись такою політикою закладу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Портер Паб", ви шо, хлопці, взагалі ох*ріли? "Портер" на Житомирській, грає Чичеріна. Це вже край дна. Побачив у сторіз і охр*нів від цього. До вас навідатися особисто й провчити того, хто це допустив?" – написав активіст.

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У Києві паб оскандалився піснями фанатки "Л/ДНР"

У Києві паб оскандалився піснями фанатки "Л/ДНР"

"Для тих, хто вчора на світ з'явився: Юлія Чичерінаце найзатятіша фанатка "ДНР/ЛНР". Входить у партію "За правду" Захара Прилєпіна. А ще вона в розшуку СБУ. Береги поплутали?" – не стримався Яковлєв.

Чичеріна підтримує терористів "ДНР"

Чичеріна підтримує терористів "ДНР"

НТВ

Чоловік також показав відповідь закладу на його зауваження. "Ми все ж паб. Заклад громадського харчування. Ми аполітичні. Але щодо Чичеріної згодні, Google нам на допомогу, днями видалимо всі її пісні. Я прекрасно розумію, до чого ви хилите. Але ні, не знав. Я її не слухаю і не стежу за кар'єрою. Але щоб більше не псувати відпочинок вам і тим, хто знає, почистимо плейлист. І спасибі, що вказали на помилку. День-дваі в нас Чичеріну ніхто не почує!" – запевнив представник пабу.

Крутили Чичеріну: в Києві паб оскандалився підігруванням "Л/ДНР". Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чичеріна відзначилася заявою про те, що в зоні ООС на стороні України воюють іноземні найманці, які влаштовують сафарі на бабусь на городах і електриків на стовпах.

Крім того, вона видала "перл" про те, що українці нібито ніколи не вміли воювати і завжди програвали, а тому за їхню свободу воюють тільки американці, європейці і "стажисти з ІДІЛ".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Юлія Чичеріна
Місце
Україна Київ
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Коментарі
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А без постов в Facebook прийти и спросить - никак? Или одному без группы свидомой поддержки идти ссыкотно? Интернет-чмо.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Я ее не слушаю, но запись врубил..Когда-то "Портер" был креативным местом, теперь крутят древний отстой
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
"К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил?" Нет, активист, ты же не русский! Лучше прихвати ещё 30-40 активистов, тогда будешь спрашивать по-украински!:)
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