У Києві в маршрутки відвалилось колесо й полетіло в людину. Відео

У Києві в одного із маршрутних автобусів відвалилось колесо з частиною осі.

Воно полетіло на тротуар та ледь не травмувало людину. Відповідний відеоролик розмістили на сторінці "Київ оперативний" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як колесо летіло просто в людину, яка знімала інцидент. Пішохід встиг вчасно відійти та не постраждав.

"Те, що у маршруток відвалюються колеса, – вже ні для кого не новина, а от те, що це колесо ледь не прибило людину, – щось новеньке. Цікаво, як довго ще оці небезпечні жовті автобуси курсуватимуть містом?" – йдеться в дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Почайна" заметили маршрутку с пассажирами, у которой во время движения отваливался бампер.