У власників котеджного містечка в Києві вимагають прибрати незаконний паркан на березі. Фото

У керівництва котеджного містечка "Коник" у Голосіївському районі Києва зажадали добровільно прибрати незаконний паркан, що перекриває доступ до води, інакше спорудження буде демонтовано.

Із відповідним зверненням до голови КМ виступило КП "Благоустрій", повідомив портал "СтопКор".

Котеджне містечко "Коник". Ілюстрація ЛУН

Зазначається, що порушення з боку дирекції котеджного містечка виявили громадські активісти ГО "Стоп корупції".

Незаконний паркан на березі СтопКор

"Сьогодні здійснили спільний виїзд до КМ "Коник", за нашим зверненням разом із благоустроєм м. Києва. Під час інспектування було виявлено порушення законодавства в частині перекриття доступу до води й незаконне (самовільне) встановлення паркану на березі річки Коник.

У підсумку представник благоустрою виніс припис і вручив його особисто голові правління КМ "Коник". У ньому дано час на самостійне усунення огорожі (надання дозвільних документів на паркан), в іншому випадку паркан буде демонтовано", – розповів про результати виїзду правозахисник Роман Литвин.

КП "Благоустрій" виписує припис керівництву КМ СтопКор

Додамо, огорожу забудовник встановив на землі комунальної власності, щоб розширити площу будівництва. Це підтвердили будівельники, які виконують підготовчі роботи. Паркан перекриває вільний доступ до берега водойми.

Крім того, забудовник ЖК "Коник" незаконно видобував пісок на березі річки Коник.

СтопКор

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва житлового комплексу Edeldorf в історичному центрі Києва – на вул. Старонаводницькій.