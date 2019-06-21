У Києві в годину пік перекрили трасу: люди пішки добиралися до метро. Відео

У Києві біля ст. м. "Академмістечко" через ремонтні рооти перекрили трасу. Сотні містян змушені добиратися пішки до метро, оскільки наземний транспорт паралізований заторами.

Багатокілометрові "тягнучки" спостерігаються на цій ділянці проспекту Палладіна вже тривалий час, однак особливо все погіршилося в середині червня. На піший похід в 30-градусну спеку кияни в соцмережах поскаржилися ще 19 числа (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зрозуміло, це дуже приємно прогулятися хвилин 40 зранку вздовж траси з вихлопними газами. Насолодитися 35-градусною спекою, розсипаним гравієм замість тротуару і взагалі. Але, може, все-таки варто вже зав'язувати з перекриттям дороги в годину пік, щоб люди для різноманітності дісталися на роботу вчасно?" – обурилася Ольга Броскова.

Затори Скріншот Lena Broskova

Аналогічна ситуація спостерігалася і в п'ятницю. На деяких ділянках дороги відсутні тротуар і дерева, тому пішоходи змушені йти під палючим сонцем проїжджою частиною.

"Уже 21 червня, а ситуація не змінилася жодним чином!" – обурилися місцеві жителі.

Люди пішки йдуть до метро Скріншот Lena Broskova

Затори біля "Академмістечка" Google-карти

Рух на проспекті Палладіна частково закрили ще в квітні. Транспорт їздить зустрічними смугами.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві з 4 червня обмежили рух великовантажного транспорту вагою понад 24 тонн і з навантаженням на вісь більше 7 тонн. Такі запобіжні заходи пов'язані з високою температурою повітря.

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