У Києві ураган зламав дерева і зніс дахи: є постраждалі

У Києві 11 березня через ураганний вітер у декількох районах міста з коренем вирвало дерева, погнуло стовпи і відірвало дахи. Від наслідків негоди постраждали щонайменше дві особи, пошкоджені декілька автомобілів.

За словами джерела OBOZREVATEL, на Голосіївському проспекті шквальні пориви погнули стовп електропередач, який навис над проїжджою частиною.

Вітром вирвало стовп

Також у Голосіївському районі на вул. Потєхіна з коренем вирвало кількаметрову ялинку.

Ураган в Києві

Ураган в Києві

На Одеській площі вітром із мосту зірвало передвиборчу рекламу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Плакат повис над дорогою.

На Осокорках дерево впало на маршрутку – в автобусі майже повністю розбите лобове скло.

У дворі будинку на вул. Бориспільській, 28, пошкодилися лінії електропередач, повністю вирвало стовп і дерево.

Вул. Бориспільска, 28

Ураган у Києві

Вітер у Києві

До серйозніших наслідків ураган призвів біля метро "Золоті ворота", де від будівлі відірвало дах і кинуло в припарковані авто, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

Ураган в Києві Facebook "Київ Оперативний"

Крім цього, сухе дерево впало на жінку біля зупинки на вул. Івана Шевцова у Шевченківському районі.

"Постраждала жінка років 45+. Чекають швидку. Людина лежить біля навісу банкомату", – пояснили очевидці.

Крім цього, деревом зламало ногу хлопцеві на вул. Дегтярівській.

На вул. Ломоносова дерево впало одразу на два автомобілі. Аналогічні НП сталися на бульварі Вернадського і Святошинській площі.

Святошинська площа Telegram "Київ Оперативний"

На вул. Срібнокільській від будинку відірвало й викинуло на автомобілі утеплювач.

У Києві від будинку відірвало утеплювач Telegram "Київ Оперативний"

Дах кафе відірвало біля метро "Оболонь". Він упав на тротуар.

Поблизу метро "Оболонь" Telegram "Київ Оперативний"

Через обрив проводів, станом на 14:40, зупинений рух трамваїв 12 та 17, тролейбусів 1, 11, 17, 19, 22, 30 і 42. Також не їздять швидкісні трамваї.

Печерський район Telegram Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL, до кінця доби 11 березня в Києві збережеться шквальний вітер, пориви якого досягатимуть 30 метрів за секунду. У зв'язку з цим в місті оголосили штормове попередження.

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