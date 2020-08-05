У Києві тролейбус "розсипався" на ходу: штанга полетіла у скло іншого авто. Відео

У Києві у тролейбуса на ходу відвалилася штанга, яка полетіла у лобове скло авто, що їхало позаду.

Інцидент трапився на вулиці Юрія Іллєнка. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Їдеш такий за тролейбусом, і тут "бац" – відлітає штанга прямо у лобове скло. Вітання "Київпастрансу", – йдеться у дописі.

Від удару лобове скло в автомобілі повністю потріскалося. Про стан водія нічого не відомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві схожі інциденти трапляються доволі часто. Наприклад, 13 липня автобус №101 (вул. Милославська – ст. м. "Почайна") також "розсипався" просто на дорозі. Кількома днями раніше в маршрутки відпало колесо з частиною осі. Воно полетіло на тротуар та ледь не травмувало людину.