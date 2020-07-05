У Києві трапилася сутичка між блогером Трушковським і поліцейським. Фото і відео

У Києві 4 липня трапився конфлікт між блогером Андрієм Трушковським і співробітником Головного управління Національної поліції України, старшим оперуповноваженим Олександром Бистровим.

Про нього Трушковський розповів на своїй сторінці у Facebook. За словами блогера, правоохоронець нібито забризкав йому очі фарбою з балончика. Причиною, за словами потерпілого, став пост в соцмережі про те, як поліцейського зупинив патруль за порушення ПДР (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"14:00 їду з дружиною вулицею Великою Васильківською, за кермом перебуває Сабіна, на перехресті з Жилянською помічаємо, що в (першому) крайньому правому ряду (смуга для транспорту) рухається автомобіль "Інфініті Q50", номер КА1000АА, за кермом якого, як пізніше з'ясувалося, перебуває Бистров Олександр Володимирович, 1992 року народження", – почав викладати свою версію того, що відбувалося, Трушковський.

Олександр Бистров (праворуч) Facebook Андрія Трушковського

Бистров у своєму автомобілі Facebook Андрія Трушковського

Як стверджує блогер, поліцейський, рухаючись смугою для громадського транспорту, нібито був зупинений патрулем поліції, яка рухалася за ним. У цей момент Трушковський записав сторі, в якій радів з приводу того, що патруль затримав порушника.

У ролику він почав закликати поліцію до того, щоб вони не спустили справу на гальмах, вигукуючи провокаційну фразу: "520 грн, так, гвалтуйте його!".

"Ми їдемо далі. Через три хвилини він наздоганяє нас біля "Арени", просто на перехресті з Басейною. Відкриває вікно, каже: "Що ти там сказав?". Я відповідаю: "Не тикай мені!". Він дістає перцевий балончик з маркером, виливає його весь у мене. Заливає моє обличчя, голову, руки і шию, салон машини. І Сабіні, котра сидить за кермом, так само дістається на обличчя, руки і сукню. Вона на дорозі, за кермом, їде! Небезпека для людей навколо", – обурився Трушковський.

Документи Бистрова Facebook Андрія Трушковського

Обличчя Трушковського забризкали фарбою Facebook Андрія Трушковського

Після цього розбірки між сторонами конфлікту продовжилися вже на вулиці, за межами авто. Блогер заявив, що поліцейський вийшов до нього з пістолетом, проте згодом під час ефіру в Instagram також зізнався, що вийшов зі свого авто зі зброєю.

Також Трушковський заявив Бистрову, що готовий не писати заяву в поліцію тільки в разі, якщо той публічно вибачиться на камеру або забризкає собі очі балончиком з фарбою. В підсумку блогер сказав, що має намір домагатися справедливості через правоохоронні органи.

Дані поліцейського Бистрова Facebook Андрія Трушковського

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