У Києві трапилася сутичка між блогером Трушковським і поліцейським. Фото і відео

У Києві 4 липня трапився конфлікт між блогером Андрієм Трушковським і співробітником Головного управління Національної поліції України, старшим оперуповноваженим Олександром Бистровим.

Про нього Трушковський розповів на своїй сторінці у Facebook. За словами блогера, правоохоронець нібито забризкав йому очі фарбою з балончика. Причиною, за словами потерпілого, став пост в соцмережі про те, як поліцейського зупинив патруль за порушення ПДР (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"14:00 їду з дружиною вулицею Великою Васильківською, за кермом перебуває Сабіна, на перехресті з Жилянською помічаємо, що в (першому) крайньому правому ряду (смуга для транспорту) рухається автомобіль "Інфініті Q50", номер КА1000АА, за кермом якого, як пізніше з'ясувалося, перебуває Бистров Олександр Володимирович, 1992 року народження", – почав викладати свою версію того, що відбувалося, Трушковський.

Олександр Бистров (праворуч) Facebook Андрія Трушковського

Бистров у своєму автомобілі Facebook Андрія Трушковського

Як стверджує блогер, поліцейський, рухаючись смугою для громадського транспорту, нібито був зупинений патрулем поліції, яка рухалася за ним. У цей момент Трушковський записав сторі, в якій радів з приводу того, що патруль затримав порушника.

У ролику він почав закликати поліцію до того, щоб вони не спустили справу на гальмах, вигукуючи провокаційну фразу: "520 грн, так, гвалтуйте його!".

"Ми їдемо далі. Через три хвилини він наздоганяє нас біля "Арени", просто на перехресті з Басейною. Відкриває вікно, каже: "Що ти там сказав?". Я відповідаю: "Не тикай мені!". Він дістає перцевий балончик з маркером, виливає його весь у мене. Заливає моє обличчя, голову, руки і шию, салон машини. І Сабіні, котра сидить за кермом, так само дістається на обличчя, руки і сукню. Вона на дорозі, за кермом, їде! Небезпека для людей навколо", – обурився Трушковський.

Документи Бистрова Facebook Андрія Трушковського

Після цього розбірки між сторонами конфлікту продовжилися вже на вулиці, за межами авто. Блогер заявив, що поліцейський вийшов до нього з пістолетом, проте згодом під час ефіру в Instagram також зізнався, що вийшов зі свого авто зі зброєю.

Також Трушковський заявив Бистрову, що готовий не писати заяву в поліцію тільки в разі, якщо той публічно вибачиться на камеру або забризкає собі очі балончиком з фарбою. В підсумку блогер сказав, що має намір домагатися справедливості через правоохоронні органи.

Дані поліцейського Бистрова Facebook Андрія Трушковського

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