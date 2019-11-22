У центрі Києва трапилася страшна ДТП: поведінка поліції і медиків обурила очевидців

У центрі Києва в четвер, 20 листопада, трапилася ДТП, в результаті якого постраждали кілька осіб, однак ні поліція, ні лікарі "швидкої допомоги" в те, що відбувалося, не втрутилися.

Про кричущий випадок розповів у Facebook президент Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Вчора мій товариш потрапив у ДТП. Я знову переконався в тому, що українці – це стадо, яке саме в усьому винне. Це жесть. Центр, Верховна Рада, Грушевського. Три авто. Розбиті сильно. Ніхто після удару так і не підійшов. Уявляєте?" – обурився він.

У Києва трапилася страшна ДТП: поліція обурила реакцією Facebook Ярослава Вуса

По приїзду Вус виявив, що поліцейські навіть не вийшли і патрульної машини, щоб оцінити обставини ДТП. Незважаючи на те, що в аварії постраждали люди, медики також не приділили цьому належної уваги.

За словами киянина, його друзям навіть без дезінфекції просто полили рани перекисом і змусили заповнювати папери.

На цьому свавілля на дорозі не закінчилося. Вус розповів також про жінку, яка в'їхала прямо в трикутник, яким огородили місце аварії.

"Якщо ти пошкодив чуже майно потрібно:

1. Привітатися.

2. Вибачитися.

3. Відшкодувати збитки.

А ще краще навчитися їздити. Дорога не прощає помилок. Сьогодні трикутник – завтра дитина (розміри однакові). І офтальмолог!" – додав він.

У Києва трапилася страшна ДТП: поліція обурила реакцією

У Києва трапилася страшна ДТП: поліція обурила реакцією

У Києва трапилася страшна ДТП: поліція обурила реакцією Facebook Ярослава Вуса

У Києва трапилася страшна ДТП: поліція обурила реакцією Facebook Ярослава Вуса

У Києва трапилася страшна ДТП: поліція обурила реакцією Facebook Ярослава Вуса

У Києва трапилася страшна ДТП: поліція обурила реакцією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва автомобіль Lexus протаранив таксі, після чого вилетів на тротуар і збив там чоловіка і жінку. Аварія трапилася ввечері 10 листопада.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!