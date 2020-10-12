У Києві таксист висадив пасажирку, яка просила його надіти маску. Відео

Юрій Сергієнко Книга скарг 22:32, 12.10.2020

У Києві водій таксі відмовився везти пасажирку, яка просила його надіти захисну маску в автомобілі, та висадив її.

Відео конфлікту опубліковано на сторінці "Києва оперативного" в Facebook. Відзначається, що чоловік працює на Uber (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Таксист в Києві висадив дівчата через прохання надіти маску.
кадр відео

На прохання надіти маску, водій відповів, що "не хоче сперечатися і псувати собі вечір".

Підкреслюється, що дівчина входить в групу ризику COVID-19 через хронічні захворювання.

"Тобто, мало того, що водій відмовився надягати маску на прохання пасажира (дівчина входить в групу ризику, оскільки у неї є хронічні захворювання), так ще і вигнав на вулицю під дощ", – йдеться в повідомленні.

Facebook "Київ оперативний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня подружню пару зняли з рейсу Київ-Анталія через відмову надіти захисну маску в салоні літака.

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